HABER

Ankara Üniversitesi’nden ‘Sözde Soykırım’ kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:57 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi’nin ‘Sözde Soykırım’ kararını kınadığını bildirdi.Ankara Üniversitesi Senatosu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını içeren kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.Üniversite’den yapılan açıklamada, “Alınan bu karar, her şeyin ötesinde tarihi gerçeklerin karartılarak üzerinin örtülmesi olduğu kadar, tarih dediğimiz bilimin, hınç ve öfke çıkartılacak bir mekanizmaya dönüştürülmesi ve politik çıkarlara alet edilmesidir.

Ankara Üniversitesi Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi’nin ‘Sözde Soykırım’ kararını kınadığını bildirdi.
Ankara Üniversitesi Senatosu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını içeren kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Üniversite’den yapılan açıklamada, “Alınan bu karar, her şeyin ötesinde tarihi gerçeklerin karartılarak üzerinin örtülmesi olduğu kadar, tarih dediğimiz bilimin, hınç ve öfke çıkartılacak bir mekanizmaya dönüştürülmesi ve politik çıkarlara alet edilmesidir. Ülkemiz, hiçbir art niyet ve komplekse kapılmadan, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunagelmiş; tarihin, politikacılara değil tarihçilere bırakılması gerektiğini her ortamda dile getirmiştir.
Alınan karar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında resmi olarak 19. yüzyılın başlarında başlayan ve halihazırda stratejik müttefiklik düzeyinde devam eden güçlü işbirliğini ve dostluğu yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle kararın ABD yetkili organlarınca yeniden değerlendirilerek ortadan kaldırılacağı ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde sağduyunun hakim olacağı umudunu muhafaza etmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Sakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldüSakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Devrilen TIR, Bursa-Balıkesir Karayolunu trafiğe kapattıDevrilen TIR, Bursa-Balıkesir Karayolunu trafiğe kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

MSB: Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB açıkladı! 18 rejim unsuru teslim edildi

Mersin'de iş makineli kaçak kazı: 9 gözaltı

Jandarma suçüstü yakaladı! İş makinesi kullanmışlar!

İbrahim Kalın: Bir teröriste general demek terörizme destek vermek demektir

'Bu terörizme destek vermek demektir'

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.