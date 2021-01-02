Ankara Valiliği: "02.01.2021 günü saat 08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi Orhangazi Caddesi’nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 e

Ankara Valiliği: "02.01.2021 günü saat 08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi Orhangazi Caddesi’nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir."

