Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi olarak iki kişinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada silahlı saldırıyı düzenledikleri sanılan iki kişinin kimliği Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş olarak açıklandı. İki zanlının olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanddıkları da vurgulandı.

Ankara Valiliği, iki zanlının saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini de açıkladı.

Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten’in "sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı odluğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı da valilikten gelen bilgiler arasında.

Açıklamada, "Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

