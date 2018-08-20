HABER

Ankara Valiliği: "ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi iki kişi yakalandı"

20.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği: "ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi iki kişi yakalandı"

Ankara Valiliği: "ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi iki kişi yakalandı"

Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliği'ne saldırı şüphelisi olarak iki kişinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada silahlı saldırıyı düzenledikleri sanılan iki kişinin kimliği Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş olarak açıklandı. İki zanlının olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanddıkları da vurgulandı.

Ankara Valiliği, iki zanlının saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini de açıkladı.

Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten’in "sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı odluğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı da valilikten gelen bilgiler arasında.

Açıklamada, "Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
ABD Büyükelçiliği saldırısında bir gözaltıABD Büyükelçiliği saldırısında bir gözaltı
Ankara Valiliği: Yakalanan 2 kişi ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiAnkara Valiliği: Yakalanan 2 kişi ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Trump'tan flaş İsrail iddiası!

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!

'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!

Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.