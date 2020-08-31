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Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği tarafından Covid-19 salgını yayılımını en aza indirmek maksadıyla Ankara’da uygulanacak olan kamuda esnek çalışma uygulamasına dair esaslar belirlendi. Şimdi, kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ankara Valiliği kararlarına göre kamuda esnek mesai uygulamasının detayları...

Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?

Kamuda esnek çalışma konusunda Ankara için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Valiliği, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Covid-19 salgını yayılımını en aza indirmek maksadıyla Ankara il sınırları içinde uygulanacak olan kamuda esnek mesai esaslarının belirlendiğini duyurdu. Bu doğrultuda salgından etkilenme riski daha yüksek olan hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları idari izinli olarak sayılabilecek. Kamuda evden çalışma kapsamında yapılan düzenlemeyle 10 yaş ve altında küçük çocukları olan kadın personeller de ikinci bir emre dek evden çalışabilecek. Aynı zamanda salgının bulaş hızını azaltmak maksadıyla görevli diğer personel de dönüşümlü şekilde çalıştırılabilecek. İşte Ankara Valiliği esnek çalışma kararı ile ilgili tüm detaylar...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik ve sağlık personeli haricinde, esnek çalışma yöntemine dair belirlenen usul ve esasların dikkate alınması koşuluyla ilçe kaymakamları ve Ankara Valiliğine bağlı kurum amirleri, kendi kurumlarındaki ve birimlerindeki gereksinim ve şartların gerektirdiği çeşitli özel düzenlemeler yapabilecek. Buna göre 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ankara Valiliği birimlerinde çalışıyor olan personelin durumları değerlendirilip birim amirleri tarafından uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi çeşitli esnek çalışma metotları uygulanacak. Dolayısıyla Ankara için kamuda esnek çalışma uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Şimdi Ankara Valiliği idari izin konusu Ankara’da kamu personeli olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uygulamaya göre Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda kronik hastalığı olan ve hamile olanların idari izinli sayılması uygun görüldü. Ankara Valiliği 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel için de yeni bir uygulama getirdi. Buna göre 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuğu olan kadın personelin ikinci bir emre dek evden çalışması uygun görüldü.

Ankara Valiliğinin esnek mesai uygulaması kapsamında diğer personelin de dönüşümlü yani haftalık olarak çalışması ve dönüşüm sistemi kapsamında büroda olmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görüldü. Esnek çalışma uygulaması doğrultusunda hazırlanan görevlendirme listeleri ise İl ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüklerine gönderilecek. Esnek çalışma uygulamasına tabi olan personelin görev mahallinden amirinin izni olmadan ayrılmaması, ihtiyaç durumunda çağrıldıkları an görev dönmeleri ve personel güncel adres ve iletişim bilgilerinin ilyaziisleri@ankara.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

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