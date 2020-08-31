Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?

Kamuda esnek çalışma konusunda Ankara için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Valiliği, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Covid-19 salgını yayılımını en aza indirmek maksadıyla Ankara il sınırları içinde uygulanacak olan kamuda esnek mesai esaslarının belirlendiğini duyurdu. Bu doğrultuda salgından etkilenme riski daha yüksek olan hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları idari izinli olarak sayılabilecek. Kamuda evden çalışma kapsamında yapılan düzenlemeyle 10 yaş ve altında küçük çocukları olan kadın personeller de ikinci bir emre dek evden çalışabilecek. Aynı zamanda salgının bulaş hızını azaltmak maksadıyla görevli diğer personel de dönüşümlü şekilde çalıştırılabilecek. İşte Ankara Valiliği esnek çalışma kararı ile ilgili tüm detaylar...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik ve sağlık personeli haricinde, esnek çalışma yöntemine dair belirlenen usul ve esasların dikkate alınması koşuluyla ilçe kaymakamları ve Ankara Valiliğine bağlı kurum amirleri, kendi kurumlarındaki ve birimlerindeki gereksinim ve şartların gerektirdiği çeşitli özel düzenlemeler yapabilecek. Buna göre 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ankara Valiliği birimlerinde çalışıyor olan personelin durumları değerlendirilip birim amirleri tarafından uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi çeşitli esnek çalışma metotları uygulanacak. Dolayısıyla Ankara için kamuda esnek çalışma uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak.