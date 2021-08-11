Ankara Valiliği: Altındağ'da 2 vatandaşımızı yaralayanlar yabancı uyruklu, 2 kişi gözaltında

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde dün akşam iki arasında grup henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Ankara Valiliği, kavga sonucu biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

BBC Türkçe'ye konuşan Battalgazi Mahallesi Muhtarı Habip Eroğul, mahalleli iki gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığını söyledi.

Habip Eroğul, "2 yaralı genç bulunuyor. Birinin durumu iyi. Diğerinin durumu, kalbine yakın bir yerden bıçaklandığı için endişe veriyor ancak yoğun bakımdaki tedavisi hala sürüyor" dedi.

Eroğul, "3-5 kişilik Suriyeli saldırgan grup dün gece emniyet tarafından alındı. Saldırganların Suriyeli olduğu kesin" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altındağ'da dükkanlar tedbir amaçlı kapatıldı

Battalgazi Mahallesi'nde iki gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı haberlerinin yayılmasının ardından mahalleli sokağa döküldü.

Suriyelilerin dükkanlarına ve araçlarına saldırdıkları iddia edilen kalabalığa çevik kuvvet güçleri müdahale etti.

Kalabalık, mahalleye gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve emniyet yetkilileri ile görüştükten sonra dağıldı.

Muhtar Eroğul, bugün mahallede tüm dükkanların kapalı kalmasına karar verildiğini söyledi.

Eroğul, "Dün geceki protestolar birkaç saat sürdü. Şu anda mahallede asayiş emniyet güçleri tarafından sağlanıyor. Hem Türklerin hem de Suriyelilerin dükkanları tedbir amaçlı kapalı bulunuyor" dedi.

