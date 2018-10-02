Ankara Valiliği: Ekmeğin eski tarifeden satışına devam edilecek

ANKARA (DHA) - Ankara Valiliği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ile yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir."

