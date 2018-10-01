Ankara Valiliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 1 lira 25 kuruş olarak tespit edilen ekmek fiyatıyla ilgili bugün uzlaşma görüşmesi yapacak.
Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesinin, 1 lira 25 kuruş olarak tespit edildiği hatırlatıldı.
Valilikçe yapılan incelemede, belirlenen tarifenin günün ekonomik şartlarına uygun olmadığı vurgulanan açıklamada, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında, bugün saat 19.00'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile uzlaşma görüşmesi yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, oluşturulan komisyonda ekmek fiyat tarifesine ilişkin itirazın karara bağlanacağı kaydedildi.
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