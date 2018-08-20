Ankara Valiliği: Gözaltına alınan 2 kişi, saldırıyı kendilerinin yaptıklarını kabul etti

Muhammet BAYRAM (DHA) - ANKARA Valiliği, ABD Büyükelçiği'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinin yakalandığını ve iki zanlının saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini duyurdu.

Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiği'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın olayda kullanılan tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıklarını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir. Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır. 4.Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"

