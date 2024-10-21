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  4. Ankara Valiliği Hürjet için uyarı yaptı! "Telaşa kapılmayın"

Ankara Valiliği Hürjet için uyarı yaptı! "Telaşa kapılmayın"

21.10.2024 00:57
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Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından geliştirilen Hürjet’in Ankara’da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini, bu nedenle vatandaşların telaşa kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği Hürjet için uyarı yaptı! "Telaşa kapılmayın"

Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından geliştirilen Hürjet’in Ankara’da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini, bu nedenle vatandaşların telaşa kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Uçuşun ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Hürjet valilik
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