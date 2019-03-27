Ankara Valiliği, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir."
Ankara Valiliği, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir."
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Ankara Valiliği, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir."
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