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  4. Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat

08.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği'nden Kurban Bayramı'nın ilk günü için kritik bir uyarı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat

Ankara Valiliği'nce bayramın ilk günü şehrin merkez, kuzey ve batı kesimlerinde sağanak etkili olmasının beklendiği belirtilip, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

ANKARA VALİLİĞİ SAAT VERDİ

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Ankara sağanak yağış
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