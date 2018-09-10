HABER

Ankara Valiliği'nden 'şarbon' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden 'şarbon' açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığı belirtildi. Bu iddialar üzerine yapılan incelemede Mamak'ta herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumları ile yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikâyeti ile yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır. Halkımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'da okul denetimleriİstanbul'da okul denetimleri
Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmişMurat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği şarbon

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAHU ŞURADA 1 AYDIR UZLETE ÇEKİLDİK HEMEN TÜRKİYEYİ TEFE KOYMUŞLAR YİNE. NE ŞARBONU YAHU, TÜRKİYEDE TARIM VE HAYVANCILIĞA AĞIR DARBE VURMAK İÇİN DEVREDE DIŞ GÜÇLRLERİN İÇ MAŞALARI YİNE.TÜRKİYEDE HAYVANCILIK PROJESİNDE BÜYÜK PLANIM VAR YAKINDA GÖRECEK BATI VE UŞAKLARI. EKONOMİK KRİZDE BAŞARI SAĞLAYAMAYAN GÜÇLER ŞİMDİDE UN BUĞDAY VS ŞARBON ŞAP IVIR ZIVIR İŞ PEŞİNDELER.ŞİMDİ BU KONUYU DİLLENDİRENLER DIŞ GÜÇLERİN EMİR ERİ ESKİ SOL BAKANLARDIR DİKKAT. BEYLER CİA YI MI6 YI MOSSADI DIŞARIDA ARAMAYINIZ HEPSİ KUCAĞIMIZDA ŞU AN....HAK ADALET ÖZGÜRLÜK ONLARIN KENARINDAN GEÇMEZ ASLA.İMZA OZAYDİN65.
Diğer Haberler
Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş

Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş

Hicri yılbaşı duası Türkçe okunuşu ve meali - Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Hicri yılbaşı duası Türkçe okunuşu ve meali - Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı

Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Çember daralınca teslim oldu

Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Çember daralınca teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.