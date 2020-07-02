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  4. Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması: 15 gün süreyle kısıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, kentte artan koronavirüs vakaları sebebiyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır." denildi.


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