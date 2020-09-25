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Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı! Yasal işlem başlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasıyla ilgili yeni kararların alındığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı! Yasal işlem başlatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü ve karara bağladığı belirtildi.

Evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, gelinen aşamada Kovid-19 tanısı konulan hastaların, temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişileri (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin, yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine, kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliği ile karar verildi."

AA

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