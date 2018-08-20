Ankara Valiliği: Yakalanan 2 kişi ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti

Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili olarak iki kişinin "yakalandığını" açıkladı. İsimleri de açıklanan zanlıların saldırıyı üstlendiği de duyuruldu.

Valilik açıklamasında saldırganların olayda 9 mm çapında bir tabanca ile Ankara plakalı bir araç kullandığı da kaydedildi.

Silahlı saldırı ile ilgili olarak iktidardan yapılan ilk açıklamalarda olay "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir" değerlenmesini yapmıştı.

Valilik açıklamasında soruşturmanın derinleştirildiği vurgulanarak "şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır" ifadesi yer aldı.

Ankara Valisi'nin son açıklaması şu şekilde:

20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıda hususlar tespit edilmiştir.

1.Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.