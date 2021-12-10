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  4. Ankara Valiliğinden 12 Aralık öğrenci eylemi açıklaması: Uygun görülmedi

Ankara Valiliğinden 12 Aralık öğrenci eylemi açıklaması: Uygun görülmedi

10.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilik şehirdeki huzur ve güvenliğin sağlanması adına protesto eyleminin uygun görülmediğini duyurdu.

Ankara Valiliğinden 12 Aralık öğrenci eylemi açıklaması: Uygun görülmedi

Ankara Valiliği, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla düzenleneceği duyurulan protesto eyleminin uygun görülmediğini bildirdi.

PROTESTOYA İZİN ÇIKMADI

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla Ankara'ya gelinerek protesto eylemi düzenlenmek istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur." ifadelerine yer verildi. (AA)

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