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Ankara Valiliğinden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Valilikten, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine bir araç içerisinden 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi

Ankara Valiliğinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden 6 el ateş edildiği, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiği belirtildi.

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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