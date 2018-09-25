Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

ANKARA,(DHA) - ANKARA Valiliği yarın kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirterek, vatandaşlar ikaz edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini attıracağı; Ankara’da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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