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Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

ANKARA Valiliği yarın kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirterek, vatandaşlar ikaz edildi.

ANKARA,(DHA) - ANKARA Valiliği yarın kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirterek, vatandaşlar ikaz edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini attıracağı; Ankara’da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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