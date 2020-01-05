HABER
  4. Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

ANKARA Valiliği'nce kentte yarın için kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, olası soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.  Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

ANKARA, (DHA) - ANKARA Valiliği'nce kentte yarın için kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, olası soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Ahlat Kümbetleri beyaz gelinliğini giydiAhlat Kümbetleri beyaz gelinliğini giydi
DÜ’de öğretmenlere kültürel miras eğitimi verildiDÜ’de öğretmenlere kültürel miras eğitimi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.