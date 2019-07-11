Ankara Valiliğinden hastanede kimyasal madde dökülmesiyle ilgili paylaşım

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde giriş katta kimyasal madde döküldü. Olayda gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığının açıklamasının ardından Ankara Valiliği de konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Etlik Zübeyde Hanin Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, tedbiren hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve takviye ambulanslar gönderildi. Gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.

Görgü tanığı Fatmanur Terlebelen, "Hastayım burada sıramı bekliyordum bir anda bizi çıkardılar, ilk başta ne olduğunu anlamadık. İlk önce gaz kaçağı var dediler ondan sonra birisi tüp düşürmüş diye anlatıldı. İçeride 4 kişi bayılmış zaten. Bizi de anında dışarı çıkardılar. Hastanenin ön girişinde oldu” dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Ankara Valiliği de konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Valilik, Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarında içinde ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan 19 personelin etkilendiğini, tedavilerine devam edildiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarında ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

