Ankara Valiliği, Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2’si polis 5 kişinin yaralandığını, patlamanın bir şahsın doğalgazı açarak intihar girişiminde bulunması sonucu yaşandığını kaydetti.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesinde Turgut Reis Caddesi’ndeki bir ikamette kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişinin patlamadan dolayı yaralandığı kaydedildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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