Ankara Valiliği, "Mamak ilçesinde bazı kişilerden şarbon şüphesiyle kan örneği alınarak inceleme için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Mamak'ta şarbon şüphesi"ne ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddialarla ilgili incelemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bugün itibarıyla Mamak ilçesinde, şarbon şüphesiyle ilgili yapılmış bir ihbarın bulunmadığı, tetkik amacıyla vatandaşlardan kan örneği alınmadığı vurgulandı.

Mamak'ta herhangi bir şarbon vakasının ve sağlık kurumlarına şarbon şüphesiyle yapılmış bir başvurunun bulunmadığının altı çizilen açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız ve maksatlı iddialara itibar etmemesi, yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

