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Ankara Valiliğinden "şarbon" iddialarına yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

Valilik, "Mamak ilçesinde şarbon hastalığı görüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Ankara Valiliğince, "Mamak ilçesinde şarbon hastalığı görüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına" dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan incelemede, 9 Eylül itibariyle, Mamak ilçesinde herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca yetkili birimlere bu yönde bir başvurunun yapılmadığı, sağlık kurumları ile gerçekleştirilen görüşmelerde, hastanelere şarbon şikayeti ile yapılan herhangi bir başvurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği Mamak şarbon hastalığı

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