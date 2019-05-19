Ankara Valisi Şahin 19 Mayıs mesajı yayımladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir” dedi.

Vali Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığını belirtti.

Vali Şahin, mesajında, “19 Mayıs, büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, azimle direnen bir milletin topyekün bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımıdır" dedi.

Şahin, mesajının devamında gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Gençler, Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.

Sizler Samsun’dan başlayan ve tüm yurda yayılarak kurtuluş vesilesi olan millî birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğin sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte ilim ve irfanla donanmış bireyler olarak yetişecek ve yeryüzünü imar etme şuuruyla daha güzel bir dünya kuracaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda sizlere güveniyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”

