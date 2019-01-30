Ankara Valisi Şahin: “5 çalışan maalesef rahmetli oldu, 1 itfaiye eri dumandan etkilendi”

Ankara Valisi Vasip Şahin, Siteler’de bir mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin, “Hepimize geçmiş olsun. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitler bunlar, birde itfaiye erimiz dumandan etkileniyor.” dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesindeki mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara Valisi Şahin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Burada ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir işyeri. İtfaiyecilerden aldığımız bilgiye göre, yangın ikinci katta başlıyor ve üst katlara sirayet ediyor.” dedi.
Şahin, açıklamasının devamında, “Yoğun duman üreten malzemeler işyerinde bulunuyor ve dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitler bunlar, birde itfaiye erimiz dumandan etkileniyor. O da ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına dönüyor" ifadesini kullandı.
Vali Şahin, ölenlerin Suriyeli olduklarına ilişkin sorulan soruya da "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
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