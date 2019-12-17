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Ankara Valisi Şahin: “Burada önemli olan insana verdiğimiz değer ve kadın hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Burada önemli olan insana verdiğimiz değer ve kadın hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır” dedi.Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında, ’2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu 75 maddelik protokol hazırlandığını belirten Şahin şu ifadeleri kullandı:"Protokol, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair ve eylem planlarının hayata geçirilmesini amaçlayan bir protokoldür.

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Burada önemli olan insana verdiğimiz değer ve kadın hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır” dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında, ’2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu 75 maddelik protokol hazırlandığını belirten Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Protokol, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair ve eylem planlarının hayata geçirilmesini amaçlayan bir protokoldür. Biz Ankara’da da sorumlu kuruluş amirleriyle birim müdürleriyle bir araya gelerek Ankara dahilinde yapmamız gerekenleri konuştuk. Bunlar tabiki protokol ve eylem planında belirlenen faaliyetler ve amaçlar kapsamında yapılacak. Dolayısıyla her bir birimizin yürüttüğü çalışmaları bizlerde takip edeceğiz. Burada önemli olan insana verdiğimiz değer ve kadın hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır."
Valilikteki toplantıya Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü ile resmi kurum temsilcileri katıldı.

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