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  4. Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan Maden'in "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada günün konusu oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada "Hasan'ın bazı sağlık sorunları var. Şu anda bir sağlık kurumunda tedavi altında, tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına bir işi olarak, barınacağı imkanı olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sokakta yaşayan kimsesizlerin misafir edildiği Ulus'taki oteli ziyaret etti. Valiliğin misafirhane olarak kiraladığı otelde konaklayanlarla kısa süre sohbet eden Şahin, odaları ve yemekhaneyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, kış dönemlerinde bu otelin sokakta yaşayan kişilere hizmet veren bir misafirhane olduğunu belirtti. Şahin, misafirhane uygulamasının geçen yıl da yapıldığını anımsatarak bu sene otelde 144 kişiye hizmet verildiğini söyledi.

"Sokakta yaşayan kimse kalmasın, soğuk günlerde zor durumda kalan hiçbir vatandaşımız olmasın" düşüncesiyle perşembe günü 96 kişi kapasiteli ikinci bir misafirhaneyi açacaklarını ifade eden Şahin, "Gelen misafirlerimize sabah-akşam sıcak yemek, 24 saat sıcak su imkanı, berber, barınma, temizlik, giysi tedarik ediyoruz. Bu insanlardan da yine eğer şartları tutan varsa yaş ve diğer şartları tutan varsa bunları da talepleri olması halinde huzurevlerine yönlendiriyoruz." diye konuştu.

HASAN MADEN'LE İLGİLİ AÇIKLAMA

Vali Şahin, sosyal medyada gündeme gelen bir video neticesinde haberdar oldukları Hasan Maden'de kısa sürede ulaştıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Hasan'ı biz hemen aldık, şu anda da Hasan'ın sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda da burada barınmak isterse burada ya da başka imkanlarımız var orada bundan sonrakini yaşamını daha rahat, daha konforlu ve daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yurdun dört bir köşesinden bizi telefonla arayan, mesaj gönderen bütün vatandaşlarımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayırseverimiz, Hasan ile ilgili 'Ne yapabilirim, iş vereyim, geçimini temin edecek diğer imkanları sağlayayım hatta barınacak imkan bile sağlayayım' dedi. Vatandaşlarımızın bu hassasiyeti nedeniyle hem çok teşekkür ediyorum hem de çok duygulandığımızı, milletimizle bir daha gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

'KENDİSİNİ ZİYATER EDECEĞİM'

Hasan'ın bazı sağlık sorunları var. Onun için şu anda bir sağlık kurumunda tedavi altında. İnşallah kısa zamanda o tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına inşallah bir işi olarak, barınacağı imkanı olarak devam edecektir. Sağlık kurumunda olduğu için henüz görüşmedim. İnşallah en kısa zamanda kendisini de ziyaret edeceğim."

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Şahin, bir gazetecinin, "Hasan gibi olanlar Valiliğin misafirhane imkanlarından nasıl faydalanacak?" sorusuna karşılık şu bilgileri verdi:

"Bu imkanımızı daha önce duyurduk, geçen gün bir daha duyuru yaptık ve bu duyuruları sürekli yapıyoruz. Her aralık ayının başından mayıs ayının sonuna kadar bu imkanı özellikle sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Zannediyorum Hasan bu imkandan haberdar olamadığı için öyle bir yansıması oldu medyaya ama önemli değil, Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkanlarımız açık. Sadece bizim değil belediyelerimizin de diğer kurumlarımızın da bu imkanları vatandaşımıza sunduğunu biliyorsunuz."

'DEVLET OLARAK ELİMİZİ UZATIRIZ'

Bir soru üzerine Şahin, "Hasan kendi hikayesini videoda anlatıyor. Bunun daha altında ne var, tedaviden sonra Hasan'la sosyal incelemecilerimiz ve bu konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız daha detaylı görüşme yaparak varsa orada tedavi edilmesi gereken alan onu da devlet olarak elimizi uzatır tedavi etmeye çalışırız." dedi.

Vali Şahin, Hasan Maden'in yakınlarının hayatta olup olmadığıyla ilgili olarak "Bizdeki bilgi babaannesinin vefatıyla birlikte kimsesiz kaldığı şeklinde. Bu beyanları teyit ediyoruz. Bakacağız. Kuvvetle muhtemel, Hasan'ın beyanlarını doğru kabul etmek durumundayız ama bir taraftan arkadaşlarımız o yönüyle de ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Bu, milletimizin itikadını, inancını ve teslimiyetini gösteren bir şey. Belki bizim millet olarak en büyük motivasyon kaynağımız da burası. Başımıza gelen her türlü sıkıntıda isyan etmek yerine 'Acaba bunda bir hikmet var mı, başka bir sebep var mı?' diye belki birazcık da teselli olmuş oluyor. Bu, Hasan'ın bence kendi şahsi inancından ve teslimiyetinden kaynaklanıyor."

(AA)

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Ankara Valisi Vasip Şahin Hasan Maden Kimsesiz

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