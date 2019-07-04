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Ankara Valisi Şahin LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Vasip Şahin, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan tam puan alan Ankara'daki 41 öğrenciyi makamında ağırladı - Vali Şahin: - "Bu toprakların değerlerini unutmadan, bayrak, millet ve vatan sevgisini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmadan, çoğaltarak insanlığa faydalı ve hayırlı olacaksınız"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan tam puan alan Ankara'daki 41 öğrenciyi makamında kabul etti.

Valilikte düzenlenen programa, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan tam puan alan 12 kız ve 29 erkek öğrenci ile aileleri katıldı.

Şahin, merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Bu yıl merkezi sınavda tam puan alan birçok öğrenci olduğuna dikkati çeken Şahin, "Öğrencilerin bilgi seviyesi ve başarısı yükseldiği için sevinçliyiz. Beşeri sermaye, ülkemizin en büyük zenginliği, çok zengin tabii kaynaklara sahip bir ülke değiliz ama çok zengin insan yapısına sahibiz." dedi.

Şahin, gençlerin Türkiye'nin dünyada rekabet üstünlüğü sağlamasındaki önemine işaret ederek, "Bu gençlerimiz geleceğe çok daha iyi hazırlanacak. Bu gençlerimiz inşallah her alanda en iyi olacak. Gelecek dönemlerde, siyasetçinin, bürokratın, mühendisin, sporcunun, sanatçının temsilini bu gençlerimiz yapacak ve ülkemizi bugün bulunduğu yerden çok daha iyi yerlere taşıyacak." değerlendirmesini yaptı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Şahin, "Bu istikametinizi bozmadan, gayret ve azminizi azaltmadan devam edin ama insan olmanın, insani vasıfların, bu coğrafyanın öteden beri getirdiği insani özelliklerin başarı kadar önemli olduğunu unutmayın. Bunlar olmazsa bilgi bizi bir yere kadar taşır, bir yerden sonra yük olmaya başlar. Bu toprakların değerlerini unutmadan, bayrak, millet ve vatan sevgisini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmadan, azaltmadan, çoğaltarak insanlığa faydalı ve hayırlı olacaksınız." şeklinde konuştu.

- "Düzenli şekilde çalıştığım için stres yaşamadım"

Tam puan alan öğrencilerden 14 yaşındaki Ali Emir Alsırt, sınava hazırlanırken düzenli ve disiplinli çalıştığını söyleyerek, "Ben sınava hazırlanma sürecini maratona benzetiyorum. Eğer en baştan itibaren çok hızlı koşarsanız bir yerden sonra yorulacaksınız eğer çok yavaş koşarsanız daha hızlı koşanlar sizi geçecek. O yüzden ideal bir hızda koşmanız gerekiyor." dedi.

Sınava stres yaşamadan hazırlandığının ve sosyal etkinliklere vakit ayırdığının altını çizen Alsırt, "Düzenli bir şekilde çalıştığım için sınava hazırlık sürecinde hiç stres yaşamadım. Son haftada sadece tekrar yaptım. Sınava bir gün kala da ders çalışmayı bıraktım." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Alsırt, "Sınava girecek öğrenciler, sınavın dünyanın sonu olmadığını bilsinler ve stres yapmadan çalışsınlar. Tüm gün ders çalışmak yerine planlı şekilde çalışsınlar ve mutlaka sosyal faaliyetlere vakit ayırsınlar." diye konuştu.

Alsırt, gelecekte mühendis olmak istediğini dile getirerek, üniversitede bilgisayar veya inşaat mühendisliği bölümlerinden birinde okumak istediğini kaydetti.

Ali Emir'in annesi Figen Alsırt da oğlunun başarısının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, "Oğlum çok düzenli çalışan bir çocuk, bu yüzden başarısı bizler için sürpriz olmadı, sadece derecesi sürpriz oldu. Sınavdan çıktığı andan itibaren 'Ben birinci olacağım' diyordu ve sonuçlar açıklandığında istediği sonucu elde etti." şeklinde konuştu.

Vali Şahin, programın sonunda tek tek tebrik ettiği öğrencilere hediyeler verdi.

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