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Ankara Valisi Şahin: "Teknik arızadan mı başka bir sebepten mi incelemeden sonra tespit edilecek"

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Ankara’da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, yaklaşık 10 kişi de yaralandı.

Ankara Valisi Şahin: "Teknik arızadan mı başka bir sebepten mi incelemeden sonra tespit edilecek"

Ankara’da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre halk otobüsü burada durağa bir şekilde dalıyor. Tabii teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar incelemeden sonra tespit edecekler" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki A. idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Camii önündeki durağa daldı. Kazada durakta bulunan yaklaşık 15-20 vatandaşın bazıları son anda kaçarak kurtulurken, 3 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kaza şehir polis kameralarına da yansıdı.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre halk otobüsü burada durağa bir şekilde dalıyor. Tabii teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar incelemeden sonra tespit edecekler. Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürülmüş ama ambulanstan önce de vatandaşlarımız özel araçlarla hastaneye birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediliyor” dedi.
Kazaya tanık olan vatandaşlar ise, otobüsün hızlı olduğunu ve önündeki araca çarpmamak için kaçış manevrası yaptığı esnada durağa girdiğini iddia etti. Görgü tanığı Hüseyin Kaplıca, “Bu durakta 15-20 kişi bekliyor. Burası çok kalabalık bir durağımız oluyor. Aşağıdan hızla geldi durmadan, yavaşlamadan durağa daldı. Kaçabilenler kaçtılar, kaçamayanlar otobüsün altında kaldı. 3 ölümüz var, 2 tanesi otobüsün altından çıkarıldı. Birisi de otobüsün ön tamponunun vurmasıyla rahmetli oldu. Otobüs o kadar hızlı geldi ki, o kadar en ufak bir hız kesme, frene basma olayı olmadı ve durağa daldı" dedi.
Sami Tektaş isimli vatandaş ise, özel halk otobüslerine tepki göstererek, “Bunlar zamana oynuyor. Zamana oynayan araba aşağıdan geliyor. Bunlar Cebeci’de müşteriyi sen ya da ben alacağım hesabı yapıyor" şeklinde konuştu.
Sabri Erdoğan isimli vatandaş da, “Çoluğumuzu çocuğumuzu otobüse bindirmek istemiyoruz, kasap gibi gidiyorlar. Devletin şehir içinde otobüslere bir limit koyması lazım” diye konuştu.

Ankara Valisi Şahin:

Ankara Valisi Şahin:

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