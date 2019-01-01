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Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 02:11 | Son Güncelleme

ANKARA Valisi Vasip Şahin, uygulama noktası ve karakolları dolaşarak yılbaşında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.  Ankara Valisi Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Nenehatun Caddesi'ndeki uygulama noktası ile Esat Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti 

Fatih POYRAZ-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Valisi Vasip Şahin, uygulama noktası ve karakolları dolaşarak yılbaşında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.
Ankara Valisi Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Nenehatun Caddesi'ndeki uygulama noktası ile Esat Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Şahin, emniyet güçlerinin yeni yıllarını kutladı. Polis merkezinden çıkarken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, emniyet güçlerinin görevleri başında olduğunu belirterek, “Herkes yılbaşı dolayısıyla eğlenirken onlar da o insanların daha rahat, daha huzurlu bir ortamda eğlenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bizim görevimiz bu zaten, vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamak. Dolayısıyla ben sizler aracılığıyla görev yapan tüm arkadaşlarıma, tüm personele, başta il emniyet müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum. Sabaha kadar tedbirlerimiz devam edecek. İnşallah huzurlu rahat bir yılbaşı geçirip vatandaşlarımız da en güzel şekilde yeni yıla girmiş olurlar” ifadelerini kullandı.
Ankara'da kent genelinde kutlamalarda üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alan içerisinde ise polis atlı birlikleri de görev alarak asayiş düzenini sağlamaya çalıştı. Özellikle güven ekiplerine bağlı sivil polisler, kimi yerlerde simitçi, kimi yerlerde köfteci, kimi alanlarda bir çift gibi görünerek tebdili kıyafet içerisinde asayiş istihbaratı aktardı.
VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Başkentte vatandaşların toplanma yeri Kızılay Meydanı ile Tunalı Hilmi Caddesi oldu. 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı’nda bulunan Güven Park'ta toplanan vatandaşlar yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Eğlencenin bir başka adresi ise Tunalı Hilmi Caddesiydi. Burada da vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, müzik eşliğinde 2019’a ‘merhaba’ dedi.

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Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti

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