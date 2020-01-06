Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların tatil olmayacağını açıkladı. Şahin açıklamasında, "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

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