Ankara Valisi Şahin’den yardım ve kurtarma ekiplerine ilişkin açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden başkentten Sivil Toplum Kuruluşlarına ait 174 personel ve 14 araçla İzmir’e gidildiğini, yardımlar için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hizmette olduğunu belirtti.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm ülke genelinde yardım talepleri geliyor. Ankara’da da vatandaşlar İzmir’deki afete ilişkin yardımlarını ulaştırmak istiyor. Konuya dair Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden, “Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir. Ankara İli olarak Afad il müdürlüğü başta olmak üzere kurum, kuruluş ve STK’larımıza mensup 174 personel ve 14 araçla dün akşamdan beri İzmir’de depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kaybetttiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

