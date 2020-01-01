HABER
  4. Ankara Valisi Şahin’den yılbaşı ziyareti

Ankara Valisi Şahin’den yılbaşı ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:08 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ziyarette bulundu.Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; "Akıncılar Yol Kontrol Noktası, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkez Amirliği ve Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi" personelini ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ziyarette bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; "Akıncılar Yol Kontrol Noktası, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkez Amirliği ve Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi" personelini ziyaret etti. İlk olarak Akıncılar Yol Kontrol Noktasında bulunan Jandarma ve trafik ekiplerine ziyarette bulunan Vali Şahin, ardından Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği personeliyle bir araya geldi. Şehit Osman Avcı Polis Merkez Amirliğinden çıkışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, geceyi olaysız tamamlamaya yönelik tedbir aldıklarını ifade etti.
Ankara genelinde 18 bin emniyet ve 5 bin 500 jandarma personelinin görev yaptığını aktaran Vali Şahin, "Ankaralıların huzur ve güvenlik içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için her türlü tedbiri aldık. İnşallah Ankaralılar en iyi şekilde yeni yıla girmiş olacak" diye konuştu.
Öte yandan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan, yayan ve yıl başında eylem arayışında olduğu belirlenen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkındaki gelişmelerin sorulması üzerine cevap veren Şahin, "Onunla ilgili arkadaşlarımız bir takım takipler neticesinde zaman zaman operasyonlar yapıyorlar. Henüz arkadaşlarımızın incelemeleri ve tahkikatları devam ediyor. Şu anda bir şey söylemeyelim. Yakın zamanda yapılan çalışmanın detayları paylaşılır" ifadelerini kullandı.
Vali Şahin, Polis Merkez Amirliğinden ayrıldıktan sonra Ankara 112 Acil Çağrı Merkezine geçti. Merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik eden ve gelen çağrılar hakkında bilgi alan Vali Şahin, Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine geçerek Ankara’nın farklı noktalarındaki gelişmeleri takip etti.
Vali Şahin’e programlarında, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut eşlik etti.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler
Ankara Emniyetinden yılbaşı mesaisiAnkara Emniyetinden yılbaşı mesaisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İstanbul'da nefes kesen havai fişek gösterisi! 2020'ye böyle merhaba dediler!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.