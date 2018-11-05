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Ankara Valisi Topaca veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

Vali Topaca: - "Başkente hizmet etmek çok onurlu bir görevdi. Cumhuriyetimizin kurulduğu binlerce yıllık şehre hizmet etmiş olmak, benim için ayrı bir gurur kaynağı ve hayatım boyunca anlatacağım bir dönem olacaktır"

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Ankara Valisi Ercan Topaca, personele veda etti.

Topaca, Valilik binasında düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca Valilik personeli ve paydaş tüm kurumlardan destek gördüğünü, bu sayede başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Ercan Topaca, "Başkente hizmet etmek çok onurlu bir görevdi. Cumhuriyetimizin kurulduğu binlerce yıllık şehre hizmet etmiş olmak, benim için ayrı bir gurur kaynağı ve hayatım boyunca anlatacağım bir dönem olacaktır. Bizler devletimizin birer neferiyiz, makamın, mevkinin önemi yok. Önemli olan devletimizin ihtiyaç duyduğu anda göreve hazır olmaktır." diye konuştu.

Ankara Valiliğindeki 26 aylık görevi boyunca çeşitli hizmetlerde bulunduklarını anlatan Topaca, şunları kaydetti:

"Özellikle asayiş ve güvenlik alanına önem verdik. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kentimizde sıkıntılı dönemlerimiz oldu fakat bizzat süreçlerin takipçisi olarak Emniyet güçlerimiz ile birlikte titiz çalışmalar yürüttük. Eğitim alanında Ankara'da altın bir dönem olmuştur. 11 bin 500 derslik inşaatını başlattık ve yaklaşık 3 bin tanesini de hizmete açtık. Diğerlerinin inşası da devam ediyor, inşallah onlar da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu süreçlerde birlikte çalıştığımız Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm belediye başkanlarımıza da Ankaralı hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmasının ardından personelle vedalaşan Topaca'ya çiçek takdim edildi.

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