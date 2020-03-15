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  4. Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlar hakkında konuştu. Vali Şahin, “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” dedi. Vali Şahin ayrıca "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.

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Ankara Valisi Vasip Şahin koronavirüs

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