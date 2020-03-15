Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.

