Ankara Valisi Vasip \u015eahin: "(Ankara\u2019daki otob\u00fcs kazas\u0131) 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 3 tane de a\u011f\u0131r yaral\u0131 bulunuyor."\u0130sim benzerli\u011finden 15 g\u00fcn cezaevinde yatt\u0131Trakt\u00f6r, motosiklete \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131 kaza an\u0131 kameraya yans\u0131d\u0131Avc\u0131lar Ye\u015filkent Mahallesi\u2019nde bulunan iki gecekonduda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yang\u0131n\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n oyunu s\u0131ras\u0131nda \u00e7akt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.
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