HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Valisi Vasip Şahin, “Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
'Gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var''Gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var'
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Diğer Haberler
Mersin'de dehşet olay! Akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü
Dehşet! Akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası vatandaşların kaldığı çadır kentler havadan görüntülendi
Depremzedeler burada kalıyor
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
AFAD'dan İzmir açıklaması: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
'Gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.