Ankara Valisi Vasip \u015eahin: "(Otob\u00fcs kazas\u0131) 3 vatanda\u015f\u0131m\u0131z olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti."O okulda e\u011fitime 1 ay ara verildiAvc\u0131lar Ye\u015filkent Mahallesi\u2019nde bulunan iki gecekonduda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yang\u0131n\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n oyunu s\u0131ras\u0131nda \u00e7akt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.Ankara'da halk otob\u00fcs\u00fc dura\u011fa girdi: 3 \u00f6l\u00fc (1)
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