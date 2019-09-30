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Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Otobüs kazası) 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti."

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Otobüs kazası) 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti."

Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Otobüs kazası) 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti."

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)
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