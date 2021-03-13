Ankara Valisi Vasip Şahin yolda rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefat etmesi sonrasında taziye ziyareti için İstanbul’a gitmek için yola çıkan Ankara Valisi Vasip Şahin, yolda rahatsızlandı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Vali Şahin, tedbir amaçlı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Vali Şahin, kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Vali Şahin, daha sonra hastane başhekimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek İstanbul yolculuğuna devam edeceğini belirtti.

HASTANE ÇIKIŞI AÇIKLAMADA YAPTI

Hastaneden çıkarken sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Zahmet ettiniz ama ciddi bir durum yok. Herhalde yediğim bir şey dokundu. Yoldan geçerken de hastaneye uğradım. Sağ olsun başhekimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız benimle yakından ilgilendi. Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ben tekrardan başhekimimize, hekimlerimize özellikle de Emniyet Müdürümüz ve Sayın Valimize ilgileri için çok çok teşekkür ediyorum” dedi.



