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Ankara ve 11 ilde 34 askeri personele gözaltı kararı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2 si aktif görevde. Gözaltı işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmekte.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara ve 11 ilde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 2’si aktif görevde 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve 9 mahrem imam olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan ‘Operasyonel Telefon Hattı’ ile haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve askeri şahısları FETÖ Terör Örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.''

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ AKTİF GÖREVDE
Yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ankara ve 11 ilde devam ettiği belirtildi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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