Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Ankara'nın il genelinde, Eskişehir il genelinde, Sivas'ın il genelinde, Uşak il genelinde, Bolu il genelinde, Çankarı'nın 8 ilçesinde, Bilecik kent merkezi ile Pazaryeri ilçesinde, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Kütahya'da Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerde, Bursa'nın dağ ilçelerinde ve Samsun'un 4 ilçesinde eğitime 26 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.

Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.

Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.