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Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 07:33 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? Herkes bu sorunun yanıtını ararken gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde aday gösterilecek isimleri tek tek yazdı.

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. MHP'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer almama ve kendi adaylarını çıkarma kararı almasıyla birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'da kıyasıya bir yarışın yaşanması bekleniyor.

MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek, İstanbul'da Bedrettin Dalan ismini gündemine alması sonrası gözler AK Parti ve CHP'nin adaylarına çevrildi.

"Öyle olacak, böyle olacak, çok tantana çıkacak, çok isim ortaya atılacak, çok spekülasyon yapılacak falan ama..." ifadelerini kullanan Gazeteci Ahmet Hakan, "Ankara ve İstanbul’da kim kiminle yarışacak?" başlıklı yazısında AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adaylarını yazdı.

İSTANBUL'DA KİMLER ADAY?

Hakan, İstanbu'da AK Parti'nin Binali Yıldırım ya da Numan Kurtulmuş'u, CHP'nin ise Muharrem İnce'yi aday göstereceğini iddia etti.

ANKARA ADAYLARI

Ankara'da ise CHP'nin yine Mansur Yavaş'ı aday göstereceğini belirten, Hakan, AK Parti adayının ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
illa süleyman soylu başarılı ya içişlerinde yerinden oynatırsınız ya bırakın adam işini yapsın ankarayı kaybeder o.
çok biliyorsun..
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