Ankara ve İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son dağılım

Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritasına ulaşılabiliyor. Evinizin yakınlık durumuna göre sorgulama yapılabilen uygulamada merak edilen diğer bölgelerdeki covid 19 son durumunu da öğrenmek mümkün.

Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı günlerde harita bilgileri güncellendi. Bugün tekrar yenilenen haritada İstanbul ve Ankara'da ilçe ilçe koronavirüs dağılımı ve son bilgileri yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki corona virüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre İstanbul'un ve Ankara2nın vaka yoğunluk haritası.