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  4. Ankara ve İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son dağılım

Ankara ve İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son dağılım

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara koronavirüs haritası ve son bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulaması ile cep telefonlarından takip edilebiliyor. Vatandaşların kullanımına açılan uygulama sayesinde kişiler yakınındaki bölgeler dışında merak ettikleri yerlere de bakabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı son olarak bugün güncellenen İstanbul ve Ankara koronavirüs haritası ile yoğunluk dağılımını vatandaşlarla paylaştı.

Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritasına ulaşılabiliyor. Evinizin yakınlık durumuna göre sorgulama yapılabilen uygulamada merak edilen diğer bölgelerdeki covid 19 son durumunu da öğrenmek mümkün.

Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı günlerde harita bilgileri güncellendi. Bugün tekrar yenilenen haritada İstanbul ve Ankara'da ilçe ilçe koronavirüs dağılımı ve son bilgileri yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki corona virüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre İstanbul'un ve Ankara2nın vaka yoğunluk haritası.

Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası:

Paylaşılan Türkiye haritasında koronavirüsün görüldüğü bölgeler açık yeşille ifade edilmiş. İlçe haritalarında ise mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. İşte Ankara'nın koronavirüs haritası...
ANKARA- AKYURT
ALTINDAĞ
AYAŞ
BALA
BEYPAZARI
ÇANKAYA
ÇUBUK
ELMADAĞ
ETİMESGUT
GÖLBAŞI
GÜDÜL
HAYMANA
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
MAMAK
POLATLI
PURSAKLAR
SİNCAN

iSTANBUL'UN KORONAVİRÜS HARİTASI:

iSTANBUL'UN KORONAVİRÜS HARİTASI:
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜP SULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
ŞİLE
ŞİŞLİ
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
TUZLA
ZEYTİNBURNU
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