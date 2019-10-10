Ankara ve İstanbul'da Barış Pınarı Paylaşımlarına Soruşturma

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat'ın doğusunda dün başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili haber ve paylaşımlar hakkında uyarıda bulundu.
İstanbul Başsavcılığı’nda yapılan yazılı açıklamada, ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’ üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir’’ dendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada yer alan paylaşımlarla bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İki gazeteciye sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı
Bu kapsamda sabah saatlerinde evinde ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla gözaltına alınan Birgün gazetesi internet sorumlusu Hakan Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diken.com.tr internet sitesinin yazı işleri müdürü Gökhan Diler de işyerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen Diler, Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi.
Diler de Demir gibi sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası’ ile suçlanıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü dünkü harekatla ilgili 78 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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