Ankara ve İstanbul'da Barış Pınarı Paylaşımlarına Soruşturma

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat'ın doğusunda dün başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili haber ve paylaşımlar hakkında uyarıda bulundu.

İstanbul Başsavcılığı’nda yapılan yazılı açıklamada, ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’ üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir’’ dendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada yer alan paylaşımlarla bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.