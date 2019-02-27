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Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

ANKARA ve İstanbul'da, aralarında kafelerin de olduğu 17 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak nargile tütünü, sigara ve puro ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA ve İstanbul'da, aralarında kafelerin de olduğu 17 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak nargile tütünü, sigara ve puro ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü ürünlerinin ticaretinin önlenmesi için Ankara ve İstanbul'da çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, 17 iş yerinde kaçak tütün ticareti yapıldığı belirlendi. Ankara ve İstanbul'da kafe ve depo olarak faaliyet gösteren adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İş yerlerinde yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 674 paket sigara, 370 paket puro, 655 paket pipo tütünü, 2 bin 860 paket nargile tütünü, 1 ton 464 kilo açık nargile tütünü, 70 nargile tütün ambalajı ve 120 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi. Operasyonda B.E., İ.A., S.K., H.A., E.D., V.Ö., Ş.K., E.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

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Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltıAnkara ve İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltıAnkara ve İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltıAnkara ve İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı

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