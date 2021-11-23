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Ankara ve İstanbul'da kur protestoları

23.11.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ve İstanbul'un bazı semtlerinde TL'nin yabancı para birimlerine karşı rekor düzeyde değer kaybı protesto edildi.

Ankara ve İstanbul'da kur protestoları

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında bir gün içerisinde rekor seviyede değer kaybetmesi başkent Ankara ile İstanbul'un bazı ilçelerinde protesto edildi.

Gazeteci Burcu Yıldırım'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Esat Caddesi'nde toplanan vatandaşların "AKP istifa" sloganları atarak kurdaki artışı protesto ettiği görüldü. Yıldırım, paylaşımında vatandaşların polisin engellemeleri ile karşılaştığını belirtti.

Ankara'da ODTÜ'lü öğrenciler de yürüyüş başlattı. Kampüs bahçesinde yürüyüş düzenleyen öğrenciler, "hükümet istifa" sloganı attı.

Kurlardaki yükseliş İstanbul'un da çeşitli semtlerinde protesto edildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensupları Karaköy'den yapılan yürüyüşün ardından İstanbul'daki Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla Kurtuluş'ta da bir eylem düzenlendi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan vatandaşlar "hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Göstericilere halkın tencere ve tavalarla destek verdiği görüldü.

Dolar/TL kuru bugün gün içerisinde 13'ün üzerine, Euro/TL kuru da 15 seviyesinin üzerine kadar çıkmıştı. TL'de bir gecedeki değer kaybı yüzde 15'e ulaştı. Lira'nın bu sene dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 45'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamasında Merkez Bankası'nınfaiz indirimi kararını "memnuniyetle karşıladığını" söylemiş ve yüksek faiz-düşük kur politikalarının geçmişte sonuç vermediğini belirterek düşük faiz politikasının sürdürüleceği mesajı vermişti.

DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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