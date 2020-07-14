HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 08:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Örgüte ait hücre evlerinde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ankara'da düzenlenen operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 25 kişi gözaltına alınırken 40 bin 90 TL, 1550 avro, 3 bin 55 dolar, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, bir başka soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme proğramı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve polis N.T. ile özel yurt müdürü N.Y'i gözaltına aldı.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA'DA 20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 19 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

(AA-İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
İŞKUR iş ilanları: İŞKUR ilanları ile binlerce kişi istihdam edilecek

İŞKUR iş ilanları: İŞKUR ilanları ile binlerce kişi istihdam edilecek

427 Mülki İdare Amirleri Kararnamesi Resmi Gazete'de! Atama kararnameleri

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Prof. Dr. Akbulut: KKKA vakalarında, koronavirüs nedeniyle artış oldu

Önemli açıklama: Koronavirüs o vakaları da artırdı

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de son durum! Hasar tespit çalışması

100'e yakın araç bu halde!

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'ye çıkacak (14 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'ye çıkacak

Mersin'deki iğrenç olayda yeni gelişme! Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yolladığı iddiasını reddetti

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.