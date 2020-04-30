Ankara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımı! İşte iki ilin covid-19 haritası

İlçelere göre güncel verilerin anlık olarak vatandaşlar ile paylaşıldığı uygulama ile vatandaşlar, bulundukları bölge dışındaki covid-19 vaka haritasına da erişebiliyor. İşte Ankara ve İzmir ilçelerinde koronavirüsü son durumu ve vaka harita dağılımı...

Ankara ve İzmir'in ilçelere göre koronavirüs haritası...

Koronavirüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile Ankara covid 19 haritası güncel verileri vatandaşların bilgilendirilmesine sunuluyor.

Türkiye genelinde son durum tablosuna bakıldığında 28 Nisan vaka sayısı 29.230 test yapılırken, vaka sayısı 2.392 olarak belirlendi.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 92 olurken, 28 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 5.018 oldu.

Ankara'nın ilçelerine göre vaka haritası ve dağılımı ise haritada görüldüğü gibi şekilleniyor.

PEKİ İZMİR'İN KORONAVİRÜS HARİTASI NASIL? Koronavirüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile İzmir covid 19 haritası güncel verileri de vatandaşların bilgilendirilmesine sunuluyor.