Ankara ve Siirt’te IŞİD Operasyonları

IŞİD’e yönelik Ankara ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalananların tamamının Irak ve Suriye uyruklu olduğu açıklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 yabancı uyruklunun IŞİD ile bağlantılı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına ilişkin istihbarat bilgilerinin de elde edilmesi üzerine operasyon kararı alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ankara genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüpheli Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanmaya başlandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor.

Öte yandan IŞİD’e karşı bir operasyon da Siirt’te yapıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, şüphelilerden birinin ‘emir’ olduğu belirtilerek, “26.10.2020 tarihinde ilimiz merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 1'i -sözde- emir düzeyinde olmak üzere yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Olay ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” denildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

