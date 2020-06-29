Ankara Viyana'daki PKK Gösterilerine Tepki Gösterdi

Açıklamada “Terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur. Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Türkiye’nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK’ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir” denildi.

Bakanlık, Viyana’da bu gösterilerin düzenlenmesinin terörle mücadelede samimiyetsizliğin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Gösteriler sırasında Türklere ait işyerlerine zarar verilmesi ve bazı Türk vatandaşlarına saldırılması da kınandı. Bakanlık açıklamasında “Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz. Kamu düzeninin sağlanması ve şiddetin önlenmesinin yolu, terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesinden geçmektedir. Avusturya makamlarını, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüyle layıkıyla mücadele etmeye ve konuyu popülist siyaset için malzeme yapmamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca 4 gün üst üste süren gösterilerle ilgili olarak Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi’nin, bakanlığa davet edileceğini de açıkladı.

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi izinde olduğu için maslahatgüzarın Dışişleri Bakanlığı’na gittiği belirtiliyor.

